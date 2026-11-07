यूनियन बैंक घोटाले में सुनवाई, 16 करोड़ की क्रेडिट लिमिट लेकर दूसरों के खातों में रकम ट्रांसफर करने का लगा आरोप

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। यूनियन बैंक आफ इंडिया की राजनगर शाखा से 16.12 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट हासिल करने के बाद रकम को दूसरी फर्मों और परिचितों के खातों में पहुंचाने का आरोप है।

सीबीआइ की जांच में सामने आए इस कथित लेनदेन के मामले में शनिवार को विशेष सीबीआइ अदालत में आरोप तय करने के बिंदु पर सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की है।

मेरठ के बेगम ब्रिज रोड स्थित बैंक से जुड़ा मामला

मामले में मेरठ के बेगम ब्रिज रोड स्थित बैंक आफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख पवन कुमार गौड़ की शिकायत पर 26 दिसंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें भरत कालरा और अज्ञात बैंक अधिकारियों समेत अन्य को आरोपित किया गया था।

आरोप है कि भरत कालरा ने अपनी फर्म एसएम एंटरप्राइजेज के नाम पर यूनियन बैंक की राजनगर शाखा से 16.12 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत कराई। इसके लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज और गलत वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए थे।

ऋण की रकम के लेनदेन की जांच जारी सीबीआइ की जांच में ऋण की रकम के इस्तेमाल को लेकर कई लेनदेन सामने आए। जांच एजेंसी के मुताबिक, धनराशि कारोबार में लगाने के बजाय अलग-अलग फर्मों और बैंक खातों में भेजी गई। इनमें भरत कालरा के परिवार के सदस्यों और परिचितों के खाते भी शामिल थे।