गाजियाबाद में ट्रांसफार्मर बदलते समय फटी सीटी, कामगारों पर गिरा खौलता तेल; 80% झुलसे युवक की मौत और दो झुलसे

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दौलतपुरा स्थित भाटिया पाॅटरीज में बुधवार दोपहर ट्रांसफार्मर बदलते समय उसकी सीटी (करंट ट्रांसफार्मर) फट गई। सीटी से निकला खौलता तेल आसपास मौजूद कामगारों पर गिर गया। हादसे में पांच लोग झुलस गए। इनमें गंभीर रूप से झुलसे नियाबुल की उपचार के दौरान रात में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दो अन्य घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

दो कामगार भूरा और सुलेमान भी मामूली रूप से झुलसे, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए गंभीर रूप से झुलसे कामगारों को अस्पताल पहुंचाया। हादसा बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे भाटिया रोड स्थित भाटिया पाटरीज में हुआ। पुलिस को इसकी सूचना शाम करीब चार बजे मिली।