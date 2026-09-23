फार्मर रजिस्ट्री में रामपुर और गाजियाबाद ने बाजी मारी, 25वें स्थान पर पहुंचा लखीमपुर

संवाद सूत्र, लखीमपुर। किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए तैयार की जा रही फार्मर रजिस्ट्री में जिले की रफ्तार अभी भी लक्ष्य से पीछे है। 20 सितंबर की शाम पांच बजे तक की प्रगति रिपोर्ट में जिला 91.09 प्रतिशत फार्मर आइडी तैयार कर प्रदेश में 25वें स्थान पर है।

भारत सरकार के निर्धारित 7,18,932 किसानों के लक्ष्य में अभी करीब 8.91 प्रतिशत किसान रजिस्ट्री से बाहर हैं। कृषि प्रधान जिले में शेष किसानों को जोड़ना विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। प्रदेश के आंकड़ों में खीरी से आगे कई जिले निकल चुके हैं। रामपुर 106.21 प्रतिशत के साथ लक्ष्य पार कर चुका है, जबकि गाजियाबाद 103.37 और मुरादाबाद 100.99 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। अमरोहा 99.53 और महोबा 97.91 प्रतिशत पर हैं। इसके मुकाबले खीरी 91.09 प्रतिशत पर है। जिले का लक्ष्य बड़ा होने के कारण प्रतिशत के साथ वास्तविक संख्या में भी काफी किसान अभी रजिस्ट्री से बाहर हैं।