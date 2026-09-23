एक एकड़ की खेती से किसान कर रहा लाखों की कमाई, UP की 108 पंखुड़ियों वाली कमल की फसल देखने पहुंचे वैज्ञानिक

संवाद सूत्र, शिवगढ़ (रायबरेली)। जिले के ग्राम पंचायत बेड़ारु में प्रदेश की पहली नमो 108 कमल की खेती की जा रही है। नमो 108 कमल की उन्नतशील खेती का बुधवार को राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआइ) लखनऊ के वैज्ञानिकों ने निरीक्षण किया। डा. केजी सिंह के नेतृत्व में पहुंची चार सदस्यीय टीम ने खेत में कमल की फसल की ग्रोथ और गुणवत्ता का बारीकी से जायजा लिया।

निरीक्षण के बाद वैज्ञानिक शिवगढ़ राजमहल स्थित महेश विलास पैलेस पहुंचे। यहां वार्ता में वैज्ञानिक डा. केजी सिंह ने नमो 108 कमल की विशेषताओं और खेती से होने वाले संभावित लाभ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएसआइआर-एनबीआरआइ द्वारा विकसित नमो 108 कमल एक विशेष किस्म है, जिसमें 108 पंखुड़ियां होती हैं।

भारतीय परंपरा में 108 संख्या को शुभ माना जाता है। उन्होंने बताया कि कई वर्षों के अनुसंधान के बाद इस किस्म को विकसित किया गया है। भारतीय जलवायु के अनुकूल यह कमल प्रदेश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का नया अवसर बन सकता है।