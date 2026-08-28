रक्षाबंधन पर गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस का अनोखा तोहफा, महिलाओं को बांटे 300 पिंक हेलमेट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। रक्षाबंधन पर यातायात पुलिस ने दोपहिया सवार महिलाओं को सुरक्षा की सौगात दी। यातायात पुलिस की ओर से शहर में 300 पिंक हेलमेट वितरित किए गए। इस दौरान महिलाओं ने पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधी तो पुलिस ने भी उनकी सुरक्षा का संकल्प लेते हुए हेलमेट भेंट किए।

शहर के प्रमुख हापुड़ चुंगी चौराहे पर शुक्रवार सुबह आयोजित कार्यक्रम में यातायात पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दोपहिया सवार महिलाओं को हेलमेट वितरित कर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। महिलाओं को समझाया गया कि दोपहिया वाहन पर सफर करते समय चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट उतना ही जरूरी है।

यातायात पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं से आईएसआई मार्क वाला गुणवत्तापूर्ण हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। एडीसीपी ट्रैफिक वरुण कुमार सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के स्नेह और सुरक्षा का पर्व है। इसी भावना को सड़क सुरक्षा से जोड़ते हुए यह पहल की गई है।