गाजियाबाद में 15 दिन से बिजली संकट, रोजाना 8 घंटे कटौती; चार लाख लोग क्यों हो रहे परेशान?

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा के पांच नंबर फीडर पर लोड ज्यादा होने से कई कालोनी के निवासी बिजली समस्या से परेशान हैं। करीब 15 दिन से कई काॅलोनियों में करीब आठ घंटे तक बिजली गुल हो रही है। इससे करीब चार लाख लोग रोजाना परेशानी झेल रहे हैं।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर पर लोड ज्यादा होने के कारण आए दिन बिजली का तार टूट जा रहा है। इस कारण बिजली गुल हो जा रही है। विद्युत निगम के अधिकारियों से शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वहीं, विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि तार बदलने का काम जल्द किया जाएगा।

इंद्रा गार्डन के निवासी अशोक पांडे का कहना है कि पांच नंबर फीडर पर लोड ज्यादा है। करीब 15 दिन से आए दिन टूटने से आए बिजली गुल हो जाती है। बिजली न आने से करीब चार लाख लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, इंद्रा गार्ड में ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने और पुरानी केबल के कारण आए दिन तार टूट के गिर जाते हैं।

इससे सुबह और शाम को मिलाकर करीब आठ घंटे तक रोजाना बिजली नहीं आती है। इससे इंद्रा गार्डन, गीतांजलि विहार, सरस्वती विहार, मात्रिका विहार और आजाद विहार के करीब डेढ़ लाख निवासी परेशान हैं। विद्युत निगम के अधिकारियों को काल करने पर वो सिर्फ दूसरे का नंबर देकर टरका देते हैं।