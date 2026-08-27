गाजियाबाद में राखी से पहले सड़कों पर वाहनों का सैलाब, डीएमई और एनएच-9 पर लगा लंबा जाम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। रक्षाबंधन से एक दिन पहले सड़कों पर वाहनों की भारी भीड़ के कारण शुक्रवार को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, लालकुआं और एनएच-नौ पर कई स्थानों पर वाहन जाम में फंसे रहे। लालकुआं पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जबकि एनएच-नौ पर भी यातायात की रफ्तार बेहद धीमी रही।

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लालकुआं से डासना तक भी लंबा जाम लगा रहा। डासना के पास दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रवेश बिंदु पर हापुड़ जाने वाली लेन में वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बनी रही। एबीईएस कालेज के पास भी वाहन चालक जाम से जूझते रहे।

26 से 28 अगस्त तक भारी वाहनों के लिए डायवर्जन लागू रक्षाबंधन पर दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन को देखते हुए यातायात पुलिस ने 26 से 28 अगस्त तक भारी वाहनों के लिए डायवर्जन लागू किया है। भारी वाहनों को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की ओर भेजा जा रहा है, जबकि एनएच-नौ पर इनका संचालन प्रतिबंधित है। सबसे ज्यादा दबाव लालकुआं और एनएच-नौ पर दिखाई दिया।

डासना में डीएमई के प्रवेश बिंदु पर हापुड़ जाने वाली लेन में वाहनों की कतार लगी रही। वहीं एबीईएस कालेज के पास भी वाहनों की गति थम गई। कई स्थानों पर लोगों को 15 मिनट का सफर तय करने में एक घंटा लगा। लालकुआं पर वाहनों के दबाव के कारण वाहन चालकों ने जब बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र का रूख किया तो वहां भी जाूम से जूझना पड़ा।

बम्हेटा अंडरपास को जलजमाव के कारण बंद बृहस्पतिवार को पुलिस ने बम्हेटा अंडरपास को जलजमाव के कारण बंद कर दिया था। औद्योगिक क्षेत्र की सड़क से एनएच नौ की सर्विस लेन को चौड़ा किया जा रहा है। इस कारण औद्योगिक क्षेत्र से एनएच पर जाने वाले वाहन चालकों को मजबूरी में लालकुआं तक जाकर जाम में फंसना पड़ा।