गाजियाबाद में एनकाउंटर, पुलिस ने मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश दबोचा

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना पुलिस ने बुधवार रात हिंडन बैराज के पास मुठभेड़ के बाद 25 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके पैर में गोली लगी है। आरोपी ने 16 दिन पहले अपने दोस्त के साथ राहगीर से सोने की चेन छीनी थी।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, बाइक, कारतूस और सोने की चेन का टुकड़ा बरामद किया है। बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मंगलवार रात आरोपी दोस्त को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पुलिस टीम पर की फायरिंग एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पुलिस टीम हिंडन बैराज के पास चेकिंग कर रही थी। तभी बाइक सवार संदिग्ध को रुकने का इशारा किया गया। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फायरिंग की। गोली बदमाश के पैर में जा लगी। वह घायल होकर गिर गया।