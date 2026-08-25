एनकाउंटर में छैनू गिरोह का खूंखार अपराधी हाजी वसीम गिरफ्तार, दिल्ली दंगों का कनेक्शन भी उजागर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Akshardham Encounter: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात गैंगस्टर छैनू गिरोह के खूंखार और वांछित अपराधी हाजी वसीम को सोमवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक अवैध पिस्टल, तीन कारतूस, दो चले हुए कारतूस और एक स्विफ्ट कार बरामद हुई है।

पुलिस के अनुसार, पकड़ा गया बदमाश 2020 के उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानने वाले शाहरुख पठान को हथियार सप्लाई करने का भी आरोपी है। मयूर विहार फ्लाईओवर के पास हुई मुठभेड़ इंस्पेक्टर मान सिंह और इंस्पेक्टर सुंदर गौतम की टीम को सूचना मिली थी कि वांछित अपराधी मयूर विहार फ्लाईओवर की तरफ आ रहा है। पुलिस टीम ने 24 अगस्त की रात करीब 12 बजे अक्षरधाम की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही बदमाश यूपी नंबर की स्विफ्ट कार से उतरकर भागने लगा।

पुलिस की चेतावनी के बावजूद आरोपी ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में हेड कॉन्स्टेबल रवीश कुमार और कॉन्स्टेबल दीपक ने हवा में फायरिंग की। इसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर हाजी वसीम को दबोच लिया और उसके हाथ से अवैध हथियार छीन लिया। फायरिंग में किसी के हताहत नहीं है।

हत्या, दंगे और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में शामिल पकड़ा गया आरोपी 40 वर्षीय वसीम उर्फ हाजी वसीम, निवासी लिसड़ी गेट, मेरठ का रहने वाला है। वह दिल्ली के छावला क्षेत्र में हुई हालिया फायरिंग और सीलमपुर में दर्ज हत्या के मामले में वांछित चल रहा था।