अभिषेक सिंह, गाजियाबाद। गाजियाबाद में प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए सौ नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। जिससे कि लोग निजी वाहन छोड़कर इलेक्ट्रिक बसों में सफर कर सकें और इससे प्रदूषण कम हो।

यह बातें उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने बुधवार को गाजियाबाद में कलक्ट्रेट में बैठक के दौरान कहीं। उम्मीद है कि नए साल तक जिले में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 50 से बढ़कर 150 हो जाएगी।

10 हजार लोग खरीदेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल

इसके अलावा यूपी एनसीआर के आठ जिलों में दस हजार लोगों ने अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए पंजीकरण कराया है, ये दस हजार वाहन जब सड़कों पर आएंगे तो प्रदूषण में कमी देखने को मिलेगी।

इसके अलावा उन्होंने बैठक में मेट्रो ट्रेन के रूट के विस्तार के सुझाव से प्रदेश सरकार को अवगत कराने की बात कही, जिससे कि जाम की समस्या कम हो और सड़कों पर वाहन कम हों।



परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन को गाजियाबाद में वायु प्रदूषण की रोकथाम और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार ने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

निगम कार्यालय का किया जाएगा निरीक्षण बुधवार को गाजियाबाद में दौरे के दौरान उन्होंने प्रदूषण के मद्देनजर जिले के नौ हाटस्पाट में से दो साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया और सिद्धार्थ विहार का निरीक्षण किया। वहां पर प्रदूषण की वजहों और उसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्याें की जानकारी की।

इसके बाद यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आइटीएमएस प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए उन्होंने नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद कलक्ट्रेट में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदूषण की रोकथाम के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।