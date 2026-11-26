जागरण संवाददाता, देहरादून। देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में देहरादून ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इंडिया आप्टेल लिमिटेड की देहरादून स्थित आयुध निर्माणी में अत्याधुनिक सीएम3-एमआर लक्ष्यदर्शी उपकरण का उत्पादन शुरू हो गया है।

बुधवार को यहां तैयार 21 उपकरणों की पहली खेप को इंडिया आप्टेल लिमिटेड की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शर्मिष्ठा कौल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह उपकरण तोपों और ड्रोन रोधी प्रणालियों में लक्ष्य को देखने, उसकी पहचान करने, दूरी मापने और सटीक निशाना साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ तकनीकी सहयोग से इसका निर्माण भारत में किया जा रहा है।

दिन और रात में लक्ष्य पहचानने की क्षमता सीएम3-एमआर सामान्य दूरबीन नहीं, बल्कि आधुनिक निशाना साधने वाली प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें दिन के समय लक्ष्य देखने के लिए दृश्य कैमरा और अंधेरे में लक्ष्य की पहचान के लिए तापीय चित्रण तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लगा लेजर दूरी मापक लक्ष्य की दूरी का सटीक आकलन करने में मदद करता है। अलग-अलग दृश्य क्षेत्र और आवर्धन की सुविधा से दूर स्थित लक्ष्य को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस तरह यह उपकरण लक्ष्य की पहचान, निगरानी और सटीक निशाना साधने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है।

फ्रांस के सहयोग से भारत में निर्माण फ्रांस की सफ्रान इलेक्ट्रानिक्स एंड डिफेंस के साथ तकनीकी सहयोग के तहत इसका उत्पादन भारत में किया जा रहा है। इंडिया आप्टेल लिमिटेड की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शर्मिष्ठा कौल शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि केवल एक उत्पाद के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग में कंपनी की भूमिका मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है।

उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों और उत्पादन टीम को बधाई देते हुए गुणवत्ता और समयबद्ध आपूर्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एलएंडटी और सफ्रान जैसी कंपनियों के साथ तकनीकी साझेदारी से देश में विशिष्ट रक्षा तकनीकों का निर्माण संभव होगा और विदेशी आयात पर निर्भरता घटेगी। उन्होंने बताया कि अक्टूबर के अंत में चंडीगढ़ से के-9 वज्र परियोजना के लिए जड़त्वीय नौवहन प्रणाली की पहली खेप रवाना की गई थी।

अब देहरादून से सीएम3-एमआर की पहली खेप भेजी गई है। उन्होंने भविष्य में हजारों उपकरणों के उत्पादन का लक्ष्य रखा। आयुध निर्माणी के मुख्य महाप्रबंधक सीएस ठाकुर ने इसे इकाई के लिए गौरव का अवसर बताया। अपर महाप्रबंधक राघव गुप्ता ने उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी दी।