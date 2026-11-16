अब बहुत हो गया...! ट्रांस हिंडन में गंगा जल नहीं मिलने से खफा लोगों का टूटा सब्र का बांध, अब किया ये ऐलान



करीब चार साल से गंगाजल की मांग कर रहे हैं। इसके बाद भी अभी तक गंगाजल नहीं पहुंच सका है। इसको लेकर अगले महीने कॉलोनियों और सोसायटियों में बैनर लगाकर गंगाजल की मांग करेंगे।--प्रमोद राणा, संयोजक, साहिबाबाद आरडब्ल्यूए महासंघ



पीने के पानी का टीडीएस बहुत ज्यादा है। इस कारण काफी समय से गंगाजल की मांग की जा रही है। बावजूद इसके सुनवाई नहीं हो रही है।-- प्रीति सिंह, निवासी, राजेंद्र नगर



कई सालों से गंगाजल की मांग की जा रही है। बावजूद इसके अभी तक गंगाजल की आपूर्ति नहीं हो सकी है। इससे निवासियों को बहुत परेशानी हो रही है।-- महेश चंद्र राठी, निवासी, राजेंद्र नगर



नगर निगम से होने वाली जलापूर्ति का टीडीएस बहुत ज्यादा रहता है। इससे बीमारी की आशंका बनी रहती है। मांग के बावजूद गंगाजल की आपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है।-- सीमा बक्शी, निवासी, राजेंद्र नगर

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