आस्था का रंग ना हो बेरंग: सुरक्षाबलों ने संभाला मोर्चा, हर जगह ड्रोन कैमरे से हो रही निगरानी

साहिबाबाद, अजय सक्सेना। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में स्थाई और अस्थाई छठ घाटों पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात रहा। अप्रिय घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने ड्रोन से घाटों की निगरानी की। वहीं घाटों पर सिविल ड्रेस में पुलिस बल तैनात रहा।

सीसीटीवी कैमरे से हो रही निगरानी.. डीसीपी ट्रांस हिंडन रिजुल ने बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छठ घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कैमरों के माध्यम से पुलिस कर्मी कंट्रोल रूम से चप्पे-चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। जलाशयों में होने वाली अनहोनी को रोकने के लिए गोताखोर तैनात किए गए हैं। हिंडन समेत अन्य मुख्य घाटों पर सतर्कता बरती जा रही है।