देश का 5वां सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, 338 AQI में सांस लेना मुश्किल; GRAP-3 की उड़ीं धज्जियां

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। जिले की हवा बृहस्पतिवार को फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आसमान में छाई धुंध और स्मॉग के कारण 338 AQI के साथ गाजियाबाद देश के 288 शहरों में पांचवां सबसे प्रदूषित शहर रहा।

वहीं, संजय नगर का AQI जिले में सबसे अधिक 373 रहा। इससे एक तरफ लोगों का दम घुट रहा है, दूसरी ओर GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियों की धज्जियां उड़ रही हैं। नियमों का पालन कराने में अधिकारी फेल साबित हो रहे हैं।

जबकि लोगों की आंखों में जलन और गले में खराश की समस्या लगातार बढ़ रही है। वसुंधरा सेक्टर-15 में नगर निगम द्वारा सड़क किनारे खोदाई कर पाइपलाइन डाली जा रही है। खोदाई से निकली मिट्टी सड़क किनारे खुले में पड़ी है, जिसे ढका तक नहीं गया है। सड़क से गुजरने वाले वाहनों की हवा से मिट्टी उड़कर आसपास फैल रही है। दूसरी ओर GRAP-तीन के तहत सड़कों पर कूड़ा व धूल जमा न होने देने के निर्देशों के बावजूद वसुंधरा सेक्टर-14 व 15 में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इससे नियमित सफाई व कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है।

लोगों का सवाल यह है कि जब उच्चाधिकारी कड़े निर्देश जारी कर चुके हैं, तो नगर निगम व प्रदूषण बोर्ड के स्तर पर उनका पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है। वसुंधरा सेक्टर-15 के संदीप गुप्ता ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी व नगर निगम को एक्स पर टैग करते हुए कार्रवाई की है। यह स्थिति केवल वसुंधरा की नहीं है। इंदिरापुरम, वैशाली, कौशांबी, साहिबाबाद, मोहननगर, भोपुरा समेत ज्यादातर इलाकों में GRAP की पाबंदियों का पालन नहीं किया जा रहा है। गोविंदपुरम छोड़ रेड जोन में सभी इलाके जिले में गोविंदपुरम को छोड़कर लोनी, न्यू तहसील लोनी, संजय नगर, वसुंधरा, वेद विहार, वेव सिटी की हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। गोविंदपुरम की हवा खराब श्रेणी में है। इसके बाद भी अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं।