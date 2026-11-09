राजनगर एक्सटेंशन को जल्द मिलेगी बाढ़ से मुक्ति, 6 लेन सड़क से कनेक्टिविटी में आएगा सुधार; GDA ने जारी किया ई-टेंडर

शाहनवाज अली, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाले हजारों परिवारों को बाढ़ के संभावित खतरे से राहत दिलाने और क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर बनाने की दिशा में जीडीए ने कदम बढ़ाया है।

क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा बांध बनाने के साथ बोल्डर पिचिंग और छह लेन सड़क विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है।

कंसल्टेंट चयन के लिए ई-टेंडर जारी

इसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कंसल्टेंट चयन के लिए सात नवंबर को ई-टेंडर जारी किया है। चयनित एजेंसी क्षेत्र का सर्वे करने से लेकर बांध और सड़क का एलाइनमेंट तय करने, डिजाइन तैयार करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने तक का काम करेगी।

बाढ़ के खतरे से बचाव की योजना राजनगर एक्सटेंशन तेजी से विकसित हो रही आवासीय कॉलोनियों और बहुमंजिला सोसायटियों वाला क्षेत्र है। यहां बड़ी संख्या में परिवार रह रहे हैं। ऐसे में बाढ़ से सुरक्षा के साथ आवागमन की बेहतर व्यवस्था भी स्थानीय निवासियों की प्रमुख जरूरत है।

प्रस्तावित बांध से बाढ़ के संभावित खतरे से बचाव के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने की योजना है। वहीं, छह लेन सड़क बनने से क्षेत्र में यातायात का दबाव कम करने और आसपास के इलाकों से कनेक्टिविटी बेहतर करने की संभावना है।

सर्वे के बाद तय होगा बांध का स्वरूप योजना के तहत सलाहकार संबंधित क्षेत्र का सर्वे करेगा। इसके आधार पर बाढ़ सुरक्षा बांध और छह लेन सड़क का एलाइनमेंट निर्धारित किया जाएगा। एजेंसी को निर्माण की तकनीकी जरूरतों, संरचना की मजबूती, बोल्डर पिचिंग, सड़क की चौड़ाई और अन्य जरूरी पहलुओं का अध्ययन भी करेगा।

इसके बाद डिजाइन और लागत के आकलन के साथ डीपीआर तैयार की जाएगी। बोल्डर पिचिंग से बांध की सतह को मजबूती देने और मिट्टी के कटाव से बचाव के तकनीकी उपायों को भी डिजाइन में शामिल किया जाएगा। 135 दिन में तैयार करनी होगी रिपोर्ट प्राधिकरण की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस कार्य के लिए ओपन टेंडर जारी किया है, जो सेवाओं की श्रेणी का टेंडर है। कार्य पूरा करने के लिए 135 दिन की अवधि निर्धारित की गई है।