गाजियाबाद में 10 दिन तक मेगा रेल ब्लॉक: 18 लोकल ट्रेनें रद, रोज 10000 यात्रियों पर पड़ेगा असर
गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर 10 दिनों के पावर और ट्रैफिक ब्लॉक के कारण 24 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 18 ...और पढ़ें
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गाजियाबाद में 10 दिन का रेलवे ब्लॉक।
24 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 18 ट्रेनें रद्द।
प्रतिदिन 10 हजार यात्री होंगे प्रभावित।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार पर रेल पटरियों को बदलने और टूटे हुए व फैले हुए स्लीपरों की मरम्मत के लिए 10 दिनों का पावर और ट्रैफिक ब्लाक लिया जा रहा है।
इस तकनीकी और रखरखाव कार्य के कारण 24 सितंबर से चार अक्टूबर के बीच गाजियाबाद, दिल्ली, पलवल, मेरठ और मुरादाबाद रूट पर चलने वाली 18 लोकल ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी। इन ट्रेनों को रद रहने से 10 हजार यात्री प्रतिदिन प्रभावित होंगे।
गाजियाबाद से प्रतिदिन नौकरी पेशा व छात्र-छात्राएं लोकल ट्रेनों में यात्रा करते हैं। यहां से सबसे अधिक छात्र-छात्राएं दिल्ली में स्कूल में जाते हैं। ट्रेनों के रद होने से नौकरीपेशा और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को इस ब्लाक के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
ऐसे में इन यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो, नमो भारत (आरआरटीएस), बस और आटो जैसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग करेंगे। रेलवे ने ट्रेन की पटरियों की मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी है।
24 सितंबर से तीन अक्टूबर तक 64051 पलवल - गाजियाबाद रद रहेगी। अन्य सभी ट्रेनें 25 सितंबर से चार अक्टूबर तक रद रहेंगी।
इन जिले के लोगों को होगी परेशानी
ट्रेनों के रद होने से गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, दिल्ली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, पलवल और मुरादाबाद जिले से आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों का आवागमन प्रभावित होगा।
जबकि 25 सितंबर से चार अक्टूबर तक रद रहेगी ये ट्रेनें:
25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक निम्नलिखित ट्रेनें रद्द रहेंगी:
|ट्रेन संख्या
|मार्ग
|64426
|नई दिल्ली - गाजियाबाद
|64429
|गाजियाबाद - नई दिल्ली
|64437
|गाजियाबाद - दिल्ली जंक्शन
|64402
|दिल्ली जंक्शन - साहिबाबाद
|64411
|साहिबाबाद - नई दिल्ली - दिल्ली जंक्शन
|64408
|दिल्ली जंक्शन - गाजियाबाद
|64906
|गाजियाबाद - पलवल
|64419
|हज़रत निज़ामुद्दीन - गाजियाबाद
|64409
|गाजियाबाद - नई दिल्ली
|64428
|नई दिल्ली - गाजियाबाद
|64431
|गाजियाबाद - नई दिल्ली
|64432
|नई दिल्ली - गाजियाबाद
|64433
|गाजियाबाद - नई दिल्ली
|64553
|मुरादाबाद - गाजियाबाद
|64555
|गाजियाबाद - मेरठ सिटी
|64556
|मेरठ सिटी - गाजियाबाद
|64554
|गाजियाबाद - मुरादाबाद
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