त्योहारी सीजन में पूर्व रेलवे चलाएगा 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, 2 का जामताड़ा में होगा स्टॉपेज 

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। दुर्गापूजा, दीपावली और छठ के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने विभिन्न मार्गों पर 10 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें जामताड़ा स्टेशन पर दो जोड़ी ट्रेनों का ठहराव होगा। इससे बिहार और उत्तर भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।

हावड़ा-रक्सौल की दो जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें क्रमश गुरुवार और शनिवार को चलेंगी। दोनों ट्रेनों का चित्तरंजन, मधुपुर व जसीडीह के साथ अन्य प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। सियालदह-पटना पूजा स्पेशल प्रत्येक मंगलवार चलेगी, जबकि सियालदह-सीतामढ़ी प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी।