'मेरी मर्जी है, इसीलिए लगा दी चार्जशीट' पीड़ित से बोलने वाले दारोगा समेत दो सस्पेंड; थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण तलब

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नंदग्राम थानाक्षेत्र में व्यापारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में लापरवाही से जांच करने वाले दो दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें जांच अधिकारी दारोगा और चौकी इंचार्ज शामिल है। वहीं, नंदग्राम थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

दैनिक जागरण में बुधवार को ही इस संबंध में 'मेरी मर्जी है, इसीलिए लगा दी चार्जशीट, लानलेवा हमले में पीड़ित से बोला दारोगा' समाचार प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। आरोप है कि मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने, आरोपित को नोटिस देकर छोड़ने और 10 दिन में जल्दबाजी करते हुए हल्की धारा में चार्जशीट तैयार की गई।