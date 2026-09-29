गाजियाबाद में डीएमई पर ट्रक ने अचानक लगाए ब्रेक तो टकराई कार, एक की मौत; छह घायल

जागरण संवाददाता, भोजपुर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर भोजपुर थाना क्षेत्र में सोमवार रात ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाए तो पीछे से आ रही कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई। जबकि कारसवार छह लोग घायल हैं।

टक्कर इतनी जाेरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। आरोपित ट्रक चालक पुलिस हिरासत में है। फिलहाल कोई शिकायत थाने में नहीं दी गई है। सैदपुर के पास पहुंचे तो सामने एक ट्रक चल रहा बिजनौर के नगीना के कफिल कार चालक थे। सोमवार शाम को उन्हें छह सवारी मो. दानिश, नावेद, आरिफ, आदिल, आहद व फैज मिली। इन सभी को लेकर उन्हें कार से दिल्ली जाना था। रात को वे मेरठ पहुंचे और परतापुर से वे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर चढ़े। इस बीच जब भोजपुर थाना क्षेत्र में सैदपुर के पास पहुंचे तो सामने एक ट्रक चल रहा था।

कुछ ही दूरी पर ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिये। ऐसे में कफिल कार को नियंत्रित ना करा पाए और ट्रक में पीछे से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

कफिल समेत कार की सभी सवारी घायल हो गईं। सूचना पर पुलिस व एक्सप्रेस-वे की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायलों को आनन-फानन में मेरठ के अस्पताल लेकर पहुंची। यहां चिकित्सकों ने कफिल को मृत घोषित कर दिया। जबकि अन्य को भर्ती कर लिया।