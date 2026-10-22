बुजुर्ग महिला की शिकायत अनसुनी करना पड़ा भारी, गाजियाबाद में दो चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बुजुर्ग महिला से चेकिंग का झांसा देकर आभूषण और 50 हजार रुपये ठगने के मामले में शिकायत पर समय से कार्रवाई नहीं करना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई में लापरवाही पर दो चौकी इंचार्ज और एक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है।

चौकी प्रभारी लोहियानगर दारोगा योगेश कुमार को शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसके अलावा मधुबन बापूधाम थाने की सेक्टर-23 संजयनगर चौकी प्रभारी दारोगा भूदेव त्यागी और इसी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल संतराम को भी शिकायत पर समय से कार्रवाई नहीं करने और कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया है।