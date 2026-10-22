गाजियाबाद में फार्मासिस्ट से ठगे 13 लाख, ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर बनाया शिकार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में ऑनलाइन ट्रेडिंग में अच्छा मुनाफा दिलाने और गरीब बच्चों की मदद करने का झांसा देकर फार्मासिस्ट से 13.16 लाख रुपये ठग लिए गए।

आरोपी ने पहले मोबाइल पर संपर्क कर विश्वास जीता फिर निवेश के नाम पर कई बार में रकम ट्रांसफर करा ली। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत देकर केस दर्ज कराया है।

इंदिरापुरम के ज्ञानखंड-1 निवासी शिवम चौधरी फार्मासिस्ट हैं। उनके वॉट्सएप पर बीते वर्ष फरवरी में मैसेज आया जिसमें नाम लियोनार्डो फेरेरा लिखा था।

अच्छा मुनाफा कमाने का दिया लालच

आरोपी ने उन्हें संपर्क कर गरीब बच्चों की मदद करने की बात कही और इस बहाने शिवम का विश्वास जीत लिया। इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। उन्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश के जरिए अच्छा मुनाफा कमाने का लालच दिया। साथ ही गरीब बच्चों की मदद करने में सहयोग का भरोसा भी दिलाया।