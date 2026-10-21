गाजियाबाद में ऑनलाइन ट्रेडिंग और गैस कनेक्शन के नाम पर लाखों की ठगी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कविनगर थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को आनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर उनके खाते से 92.95 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने मेें केस दर्ज कराया है।

राजनगर निवासी महेंद्र गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका पहले से ही डीमेट अकाउंट है, जिस पर वे शेयर ट्रेडिंग का काम करते है। एक दिन फेसबुक चलाते समय उनको शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने का विज्ञापन दिखा।

इस तरह बनाया ठगी का शिकार विज्ञापन पर क्लिक करते ही उनका संपर्क एक युवती से हुआ। युवती ने उनको एक वाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया। इसके बाद ठगों ने विश्वास में लेकर डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बोला तो पीड़ित ने अपनी पत्नी के नाम से अकाउंट खोल दिया।