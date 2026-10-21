गाजियाबाद के प्रदीप यादव: 14 साल बिस्तर पर रहने के बाद पैरा खेलों में जीता रजत पदक

शाहनवाज अली, गाजियाबाद। जिले के सुठारी गांव के रहने वाले प्रदीप यादव की जिंदगी एक हादसे के बाद बदल गई। बात 12 अप्रैल 2003 की है, जब गोली लगने से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई और कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर गया।

करीब 14 वर्ष तक बिस्तर पर रहने के बाद उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर बिना हाथ और पैर के अलावा दृष्टबाधितों को देश के लिए खेलते हुए देखा। प्रदीप ने कई कीर्तिमान किए स्थापित इसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने खेलों का रूख किया और भाला फेंक और शाटपुट में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक देश के नाम किए। प्रदीप ने जापान में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में रजत पदक जीता है।