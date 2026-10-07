गाजियाबाद में पुलिस भर्ती की दौड़ बनी चुनौती, मंगलवार को दो मौतों के बाद आज 7 युवतियों समेत 12 अभ्यर्थी बेहोश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पुलिस भर्ती की दौड़ में दो अभ्यर्थियों की मौत के अगले ही दिन बुधवार को फिर कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई। गोविंदपुरम स्थित 47वीं वाहिनी पीएसी में हुई दौड़ के दौरान सात युवतियां और पांच युवक बेहोश होकर गिर पड़े। सभी को तत्काल संजय नगर स्थित संयुक्त जिला अस्पताल ले जाया गया। उपचार के बाद स्वास्थ्य में सुधार होने पर सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

तबीयत बिगड़ने पर कर्मचारियों ने अस्पताल पहुंचाया बुधवार सुबह युवतियों की दौड़ आयोजित की गई थी। इसमें करीब 100 युवक भी शामिल हुए। 875 युवतियों में 80 अनुपस्थित रहीं। दौड़ के दौरान सात युवतियों और पांच युवकों की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने सभी का उपचार किया। एक युवती के पैर में दौड़ते समय चोट भी आई थी। अस्पताल में उसका एक्सरे कराया गया, जिसमें फ्रैक्चर नहीं मिला।

मंगलवार को दो अभ्यर्थियों की हुई थी मौत पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों की दौड़ तीन से आठ अक्टूबर तक गोविंदपुरम स्थित 47वीं वाहिनी पीएसी में हो रही है। इससे पहले 24 घंटे के भीतर दौड़ में शामिल दो अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है।