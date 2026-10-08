गाजियाबाद पुलिस का बड़ा फैसला, अब FIR दर्ज कराने से पहले PLV टेबल पर आएंगे दोनों पक्ष

हसीन शाह, गाजियाबाद। अदालतों में लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) और पुलिस प्रशासन ने ने पहल शुरू की है। जिले के प्रत्येक थाने में पेरा लीगल वालंटियर (पीएलवी) तैनात किए जाएंगे।

अब थाने में किसी भी गैर-गंभीर मामले की शिकायत पहुंचने पर प्रथम दृष्टया एफआइआर दर्ज करने के बजाय दोनों पक्षों को पीएलवी के पास भेजा जाएगा। पीएलवी की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच निश्शुल्क समझौता कराने का प्रयास किया जाएगा।

यदि समझौता सफल रहता है तो मामला वहीं खत्म कर दोनों पक्षों का राजीनामा लिखवाकर घर भेज दिया जाएगा। अगर दोनों पक्ष नहीं मानते हैं तो पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। कौन से हैं वो मामले? बृहस्पतिवार को पुलिस लाइन स्थित परमजीत हॉल में आयोजित बैठक में इस व्यवस्था की रूपरेखा तय की गई। बैठक में पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा बनौधिया और सहायक पुलिस आयुक्त (महिला अपराध) सभी पुलिसकर्मियों को इस संबंध में जानकारी दी।