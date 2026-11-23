मदन पांचाल, गाजियाबाद। 14 से 21 नवंबर तक 47 वी वाहिनी गोविंदपुरम में आयोजित मेडिकल परीक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह बात अलग है कि इस बीच मेडिकल में पास कराने की एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।

सोमवार से चार दिसंबर तक उक्त बोर्ड द्वारा वैशाली स्थित 41 वी वाहिनी पीएसी परिसर में अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण किया जायेगा। प्रतिदन कम से कम 70 अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण चार दिसंबर तक पांच चिकित्सक करेंगे। पुलिस भर्ती को तीसरे एवं अंतिम चरण में हो रहे मेडिकल परीक्षण प्रक्रिया पर यहां भी पुलिस जांच का पहरा रहेगा। इस बार पुलिस का सर्किल जरूर बदल गया है। मेडिकल बोर्ड में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि बोर्ड के अध्यक्ष डॉ.अमित विक्रम का दावा है कि मेडीकल परीक्षण प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शितता के आधार पर की जा रही है।

12 से 21 नवंबर तक मेडिकल परीक्षण आयोजित होंगे यह बात अलग है कि मेडिकल परीक्षण की वीडियोग्राफी नहीं होती है। 12 और 13 नवंबर को पुलिस लाइन गाजियाबाद में और 14 से 21 नवंबर तक 47 वी वाहिनी गोविंदपुरम में मेडिकल परीक्षण आयोजित किया गया था।

बता दें कि मेडिकल में पास कराने के एवज में रिश्वत लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कविनगर थाने में 18 नवंबर को एफआइआर दर्ज कराई गई थी। 19 नवंबर को पुलिस ने एफआइआर में नामजद तीन आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेजे जाने के बाद पुलिस के अलावा स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई।

पुलिस अधिकारियों ने क्या दावा किया पुलिस अधिकारियों का दावा है कि इस जांच प्रक्रिया से जुड़े सभी संबंधितों से पूछताछ की जायेगी। मोबाइल की सीडीआर के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जायेगा। बता दें कि सात नवंबर 2026 को सीएमओ ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 में चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सकीय परीक्षण के लिए जिले में तैनात पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया था।