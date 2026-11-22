संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। लोनी की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय भाजपा नेता अनिल कसाना उर्फ अनिल प्रमुख ने पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है।

शनिवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि जहां सम्मान न मिले, वहां नहीं रहना चाहिए।

अनिल कसाना भाजपा में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं। वह भाजपा के समर्थन से ब्लाक प्रमुख का चुनाव जीतकर यह जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

इसके अलावा वह जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। लोनी के ग्रामीण क्षेत्रों और गुर्जर समाज में उनकी राजनीतिक पकड़ मानी जाती है।

भाजपा के टिकट की थी दावेदारी

वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में अनिल प्रमुख ने लोनी सीट से भाजपा के टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। भाजपा ने नंदकिशोर गुर्जर को प्रत्याशी बनाया था।