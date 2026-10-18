गाजियाबाद में एनकाउंटर, नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार
गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों मुस्तकीम और प्रदीप को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ...और पढ़ें
HighLights
गाजियाबाद पुलिस ने दो दुष्कर्म आरोपियों को मुठभेड़ में पकड़ा।
नाबालिग से दुष्कर्म के बाद आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे।
पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में विजयनगर पुलिस ने शनिवार देर रात दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक नाबालिग को बहलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले में पुलिस ने शनिवार देर रात ही केस दर्ज किया है।
एसीपी उपासना पांडेय के मुताबिक, पुलिस को चेकिंग के दौरान जल निगम प्लांट के पास बाइक पर दो व्यक्ति संदिग्ध लगे। पुलिस द्वारा रोकने का इशारा करने पर दोनों बाइक मोड़कर भागने लगे। इसी दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ने से दोनों नीचे गिर गए।
पैर में गोली लगने से घायल
इसके बाद पुलिस को अपनी तरफ आता देख आरोपियों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में दोनों के पैरों में गोली लगी। पकड़े गए आरोपी चमन कॉलोनी निवासी मुस्तकीम और सिद्धार्थ विहार निवासी प्रदीप हैं।