गाजियाबाद में एनकाउंटर, नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार﻿

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में विजयनगर पुलिस ने शनिवार देर रात दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक नाबालिग को बहलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले में पुलिस ने शनिवार देर रात ही केस दर्ज किया है।

एसीपी उपासना पांडेय के मुताबिक, पुलिस को चेकिंग के दौरान जल निगम प्लांट के पास बाइक पर दो व्यक्ति संदिग्ध लगे। पुलिस द्वारा रोकने का इशारा करने पर दोनों बाइक मोड़कर भागने लगे। इसी दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ने से दोनों नीचे गिर गए।