सीजेपी के 'दिल्ली चलो' आह्वान पर गाजियाबाद पुलिस सख्त, बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान



अजय सक्सेना, साहिबाबाद। सीजेपी के 10 अक्टूबर को दिल्ली जंतर-मंतर पर एकत्र होने की अपील के बाद पुलिस अलर्ट पर है। सीजेपी के ‘दिल्ली चलो’ आह्वान के मद्देनजर शुक्रवार को पुलिस ने दिन भर यूपी बार्डर, अप्सरा बार्डर पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की।

चेकिंग के लिए इंदिरापुरम, कौशांबी, खोड़ा, साहिबाबाद और शालीमार गार्डन का पुलिस बल तैनात रहा। चेकिंग के चलते बार्डर इलाकों में सुबह और शाम जाम की स्थिति बनी रही। डीसीपी ट्रांस हिंडन ऋजुल ने दी पूरी जानकारी डीसीपी ट्रांस हिंडन ऋजुल ने बताया कि दिल्ली प्रदर्शन में जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद उन्हें आगे भेजा जा रहा है। चेकिंग के दौरान चालकों से बातचीत की जा रही है। उनसे जानकारी की जा रही है कि कहीं वह किसी प्रदर्शन में शामिल होने तो नहीं जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि निजी काम से जाने वालों को नहीं रोका जा रहा है। विजय नगर निवासी अभिषेक, इंदिरापुरम निवासी अनुराग ने बताया कि कार में वह और उनके दोस्त बैठे थे। जिन्हें देखकर पुलिस अधिकारियों ने रोक लिया था। पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया।