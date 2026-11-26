अभिषेक सिंह, गाजियाबाद। एक दिन पहले ही बतौर प्रभारी निरीक्षक मसूरी थाने की कमान संभालने वाले हरेंद्र मलिक सहित जिले के 28 निरीक्षकों का तबादला दूसरे जिलाें में कर दिया गया है।

आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में लंबे समय से तैनात रहे निरीक्षकों का तबादला पुलिस मुख्यालय स्तर से किया गया है।

गाजियाबाद पुलिस विभाग में उलटफेर

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, जिले से योगेंद्र सिंह, जितेंद्र कुमार तिवारी, अवधेश कुमार त्रिपाठी, भुवनेश कुमार, उमेश कुमार, रविंद्र चंद्र पंत, आनंद प्रकाश मिश्र, सुभाष चंद्र पांडे, अरविंद पाठक, मनीष बिष्ट, ब्रिजेश कुमार सिंह, भानु प्रताप सिंह, नेहा चौहान, जितेंद्र सिंह, चंद्रकांत पांडे, विजयकांत मिश्र, रवेंद्र गौतम, प्रशांत त्यागी का दूसरे जिलों में तबादला कर दिया गया है।