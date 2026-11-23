विनीत कुमार, गाजियाबाद। गाजियाबाद में बीते करीब एक साल के दौरान पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क की गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई है।

कभी आतंकी संगठनों की विचारधारा से प्रभावित होकर युवाओं को जोड़ने की कोशिश सामने आई तो कभी पाकिस्तानी हैंडलरों के निर्देश पर संवेदनशील स्थानों की निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए।

अब पुलिस चौकी में धमाके और सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली फर्जी पोस्ट के तार भी पाकिस्तान से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं।

वहीं, अलग-अलग घटनाओं में स्थानीय स्तर पर आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच तो हुई, लेकिन सीमा पार बैठे संचालकों और उनके पूरे नेटवर्क की भूमिका अब भी बड़ा सवाल बनी हुई है।

नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

इन घटनाओं को एक ही नेटवर्क की साजिश मानने के अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं, लेकिन इनसे सामने आ रही चुनौती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सवाल यह है कि स्थानीय स्तर पर मददगारों की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों तक पहुंचने में कितनी सफलता मिली। उनके लिए काम करने वालों को धन कौन उपलब्ध करा रहा है। अलग-अलग घटनाओं के डिजिटल साक्ष्य और संपर्कों का आपस में कोई संबंध है या नहीं। पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

मसूरी से कौशांबी तक सामने आया नेटवर्क मार्च 2026 में मसूरी के नाहल गांव से छह लोगों की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी फरहतुल्लाह घोरी से जुड़ी सामग्री सोशल मीडिया पर देखते और वायरल करते थे। उनके संपर्कों और गतिविधियों की जांच में आतंकी विचारधारा के प्रसार का मामला सामने आया।