जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-3 में एक युवक द्वारा पाकिस्तान, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी हाफिज सईद के समर्थन में नारे लगाने का मामला सामने आया है।

युवक की पहचान सुन्नी खान के रूप में बताई जा रही है। वह सेक्टर 3 में रहता है। आरोप है कि उसने अपने घर के सामने खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद, आईएसआई जिंदाबाद और हाफिज सईद जिंदाबाद के नारे लगाए।

घटना का वीडियो आया सामने

युवक की इस नारेबाजी को सामने रहने वाले कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद घटना का वीडियो सामने आया, जिसके बाद इलाके में चर्चा शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने इस मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस से जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है।