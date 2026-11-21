संवाददाता, फरीदाबाद। राजकीय कन्या कॉलेज नचौली में शनिवार से तीन दिवसीय जोनल यूथ फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित फरीदाबाद-पलवल जोन के युवा महोत्सव में पहले दिन पांच स्टेज पर 20 इवेंट्स में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई।

विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉ. रणदीप राणा मुख्य अतिथि, गेस्ट ऑफ ऑनर डायरेक्टर यूथ वेलफेयर डॉ. प्रताप राठी, डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन आफिसर डॉ. रितिका गुप्ता और डॉ. शमशेर सिंह अहलावत उपस्थित रहे। छात्राओं को प्रतिभा दिखाने का मौका राजकीय कन्या कालेज नचौली के प्रिंसिपल डॉ. सुशील वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। डॉ. रणदीप राणा ने कहा कि युवा महोत्सव विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर और बड़ा मंच उपलब्ध कराता है। जोनल यूथ फेस्टिवल में कुल 46 इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार यूथ फेस्टिवल की थीम सशक्त युवा, समृद्ध भारत रखी गई है।

विद्यार्थियों ने रसिया के साथ-साथ कई अन्य राज्यों की लोक संस्कृति को भी प्रस्तुत किया। इसके बाद कोरियोग्राफी इवेंट हुआ, जिसमें अलग-अलग मुद्दों को डांस के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। क्लासिकल डांस के साथ हरियाणवी डांस का जलवा भी स्टेज पर देखने को मिला। लड़कियों के साथ लड़कों ने भी हरियाणवी गीतों पर जमकर ठुमके लगाए।

14 से अधिक इवेंट्स आयोजित दूसरी स्टेज पर गीत, गजल, भजन, लोकगीत, क्लासिकल म्यूजिक के तीन इवेंट और ग्रुप सांग इंडियन आयोजित किए गए। यूथ फेस्टिवल के दूसरे दिन रविवार को पांच स्टेज पर 14 से अधिक इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे।