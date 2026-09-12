गाजियाबाद में नर्स का आरोप- युवक ने कार में किया दुष्कर्म और बनाया वीडियो; पुलिस बोली- नहीं मिली शिकायत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र निवासी 36 वर्षीय महिला नर्स ने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि 25 अगस्त की रात हुई घटना के दौरान युवक ने उनका आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया है। पीड़िता ने घटना के बाद पुलिस को डायल-112 पर सूचना दी। आरोप है कि कई दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है।

मोरटा के पास कार में महिला के साथ दुष्कर्म पीड़िता के अनुसार वह मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और एक अस्पताल में नर्स हैं। 24 अगस्त को एक पेट्रोल पंप पर उन्हें अंकित गुर्जर नामक युवक ने कैश न होने पर पेट्रोल दिलाने में मदद की थी।

इसके अगले ही दिन 25 अगस्त की रात युवक उनकी सोसायटी में आ गया और उन्हें फोन कर बुलाया। पीड़ित का कहना है कि युवक उन्हें जबरन कार में डालकर ले गया और मोरटा के पास कार में महिला के साथ दुष्कर्म किया।

महिला ने डीजीपी को भेजी ईमेल इसके बाद आरोपित उन्हें रास्ते में कार से उतारकर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता ने देर रात करीब एक बजे पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि मधुबन बापूधाम थाने में शिकायत देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

महिला ने दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में अपनी मेडिकल जांच कराई। महिला ने मेल पर डीजीपी को भेजी अपनी शिकायत में कहा है कि एफआइआर दर्ज करने और फोरेंसिक साक्ष्य एफएसएल भेजने में देरी से मामले के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं।

'डेढ़ लाख रुपये देकर चुप रहने को कहा' पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करने, उसे गिरफ्तार करने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। महिला ने मधुबन बापूधाम पुलिस पर परेशान करने का भी आरोप लगाया है।