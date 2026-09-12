BRICS Summit के चलते गाजियाबाद-दिल्ली के बीच 44 ट्रेनें प्रभावित, 13 रद और 13 का बदला रूट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन के चलते कई ट्रेनों के संचालन पर ब्रेक लग गया है। साथ ही कई ट्रेनों के रूट बदलने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ब्रिक्स सम्मेलन के चलते गाजियाबाद से दिल्ली के बीच चलने वाली 44 ट्रेन प्रभावित हुईं हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। इनमें 13 ट्रेन कैंसिल की गईं हैं। 13 ट्रेनों के रूटों में परिवर्तन किया गया है। 11 ट्रेन देरी से चलाई गई हैं और सात ट्रेनों के कुछ स्टेशनों में बदलाव किया गया है।