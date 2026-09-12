गाजियाबाद की वार्तालोक सोसायटी में आवारा कुत्तों का खौफ, घरेलू सहायिका पर हमला

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। वसुंधरा की वार्तालोक सोसायटी में आवारा कुत्तों का आतंक है। सोसायटी में सीढ़ियों पर बैठे कुत्ते ने घरेलू सहायिका को हाथ और पैर में काट लिया।

घटना दो दिन पहले की बताई जा रही है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम में शिकायत करने पर केवल कुत्ते का वैक्सीनेशन होने की बात कह दी जाती है जबकि खूंखार कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखना चाहिए।

वार्तालोक सहकारी आवास समिति लिमिटेड के अध्यक्ष आरके सिंह ने बताया कि यमुना खंड-3 में काम करने वालीं घरेलू सहायिका आशा पर अचानक से कुत्ते ने हमला कर हाथ और पैर में काट लिया। शोर होने पर आसपास के लोगों ने उन्हें छुड़ाया। इस घटना के बाद से निवासियों में डर बना हुआ है। उन्हों ने बताया कि इसी कुत्ते ने जून माह में एसी ठीक करने वाले मैकेनिक को भी काट लिया था।