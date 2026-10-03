No PUCC No Fuel: दूसरे दिन भी नहीं चला सर्वर, पेट्रोल पंपाें पर लगने लगे पोस्टर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर एक अक्टूबर से नो पीयूसीसी नो फ्यूल अभियान शुरू किया गया है। लगातार दूसरे दिन सर्वर न चलने के कारण खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तैयार एप पर यह चेक नहीं किया जा सका कि किस वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र बना है और किस वाहन का नहीं है।

ऐसे में बिना जांच के ही वाहनाें को ईंधन दिया गया। जागरूकता के लिए पेट्रोल पंपों पर अब नो पीयूसीसी नो फ्यूल अभियान के संबंध में पोस्टर लगाए जाने लगे हैं, जिससे कि वाहन चालक ईंधन लेने से पहले अपने वाहन का पीयूसीसी अवश्य करा लें।

गाजियाबाद पेट्रोल डीजल विकेता एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन गाेयल ने बताया कि पेट्रोल पंप पर आने वाले वाहनों के पीयूसीसी की जांच के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से एप तैयार किया गया है। कैसे काम करता है एप? इस एप पर वाहन का फोटो खींचकर अपलोड करने या वाहन का नंबर दर्ज करने पर यह पता चल जाता है कि वाहन का पीयूसीसी बना है या नहीं बना है। बृहस्पतिवार को अभियान की शुरुआत होने पर सुबह कुछ देर के लिए एप चला इसके बाद सर्वर फेल हाेने के कारण एप ने काम करना बंद कर दिया, लगातार दूसरे दिन भी यही स्थिति रही। ऐसे में बिना पीयूसीसी की जांच के ही वाहनों को ईंधन दिया जा रहा है।