गाजियाबाद में 'नो PUCC, नो फ्यूल' नियम लागू, अब एप से होगी बिना पीयूसीसी वाहनों की पहचान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रदूषण की रोकथाम के लिए आज से गाजियाबाद में नो पीयूसीसी नो फ्यूल अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत जिन वाहनों का पीयूसीसी नही बना है, उनको फ्यूल नही दिया जाएगा।

वहीं, ऐसे वाहनों की पहचान के लिए एएनपीआर कैमरे लगाए जाने थे, वह बजट न होने के कारण परिवहन विभाग ने नही लगाए। ऐसे में विकल्प के रूप में खाद्य एवं रसद विभाग ने एप लॉन्च किया।

2 घंटे चलने के बाद बंद हो गया

एप में वाहन का फोटो डालने पर नंबर के आधार पर पता चल जाता है कि पीयूसीसी बना है या नहीं, लेकिन पहले दिन ही यह एप सुबह दो घंटे चलने के बाद बंद हो गया है। इसकी वजह से वाहनों की पीयूसीसी की जांच नहीं हो पा रही है। बिना जांच के ही वाहनों को पेट्रोल व डीजल दिया जा रहा है।