सर्दी से पहले दुरुस्त होंगे रैन बसेरे, मरम्मत पर खर्च होंगे 10.43 लाख, चार स्थानों पर कराए जाएंगे काम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर बेघर लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम ने रैन बसेरों को दुरुस्त करने की तैयारी की है।

शहर के पांच रैन बसेरों में मरम्मत और रंगाई-पुताई कराई जाएगी। इसके लिए 10.43 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। नगर निगम ने एक महीने में सभी कार्य पूरे कराने का लक्ष्य रखा है।

चार स्थानों पर कराया जाएगा काम

नगर निगम की योजना के तहत सिटी जोन के चार स्थानों पर काम कराया जाएगा। वार्ड आठ और 12 में मालीवाड़ा तथा पुराने बस अड्डे के पास स्थित रैन बसेरों की मरम्मत पर 4.91 लाख रुपये खर्च होंगे।