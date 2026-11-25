जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पत्नी और छह साल की बेटी की बरामदगी के लिए 26 दिन तक थाने और चौकी के चक्कर काटने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस अधिकारियों से शिकायत और लगातार गुहार लगाने के बाद भी मां-बेटी का पता नहीं चला।

इस बीच पत्नी के प्रेमी की कथित धमकी से आहत पति ने मंगलवार को खुद को आग लगा ली। घटना के बाद पुलिस की सक्रियता बढ़ी और अब मां-बेटी की तलाश तेज कर दी गई है। जबकि पति 26 दिन से पुलिस से मदद मांग रहा था। पति के आत्मदाह की कोशिश के बाद ही पुलिस मां-बेटी की तलाश में जुटी। इससे पहले पुलिस कार्रवाई के नाम पर खानापूरी कर रही थी। 26 दिन तक पुलिस से लगाता रहा गुहार नंदग्राम के टेंपो स्टैंड के पास गली नंबर दो निवासी आशीष पांडेय की पत्नी कंचन छह वर्षीय बेटी गौरी को लेकर 28 अक्टूबर को घर से चली गई थीं। वापस नहीं लौटने पर आशीष ने 29 अक्टूबर को नंदग्राम थाने में शिकायत दी थी।

हालांकि, पुलिस ने एक नवंबर को मां-बेटी की गुमशुदगी दर्ज की। आशीष ने बताया कि वह लगातार पत्नी व बेटी की तलाश के लिए पुलिस के चक्कर काट रहे थे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन दोनों का पता नहीं चल सका।

आशीष का कहना है कि उनकी पत्नी की इंस्टाग्राम पर जोधपुर निवासी युवक से बातचीत होती थी। इस युवक का इंस्टाग्राम पर राकेश के नाम से अकाउंट है। सोमवार को उनकी इंस्टाग्राम पर उस युवक से बातचीत हुई थी। आरोप है कि युवक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने, पत्नी और बेटी के लापता होने के बाद रिश्तेदारों और पड़ोसियों के तानों से पहले ही परेशान आशीष आरोपित युवक की धमकी से और आहत हो गए।