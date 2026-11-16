एक फोन लेकर भागा, दूसरा बैग ले उड़ा... फिर खाते से निकाले 2.80 लाख; गाजियाबाद में सामने आया ठगी का खतरनाक तरीका

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में मदद के नाम पर अनजान युवक को मोबाइल देना एक युवक को भारी पड़ा। दो बदमाशों ने अनोखे तरीके से जाल बिछाकर युवक का मोबाइल फोन और नकदी-लैपटॉप से भरा बैग पार कर दिया, बल्कि उसके बैंक खाते से भी लाखों रुपये निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत पर क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अलीगढ़ के बरला थाना क्षेत्र स्थित गांव परौरा निवासी सौरभ कुमार 12 नवंबर की रात करीब 8 बजे एनएच-9 पर एचपी पेट्रोल पंप के पास उतरे थे और ताज हाईवे जाने के लिए आटो का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान दो युवक वहां पहुंचे। उनमें से एक युवक ने सौरभ से जरूरी कॉल करने के बहाने उनका मोबाइल फोन मांगा। सौरभ ने इंसानियत के नाते अपना फोन उस युवक को दे दिया और अपना बैग पैरों के बीच रख लिया। फोन हाथ में आते ही युवक तेजी से भागने लगा।

नकदी से भरा बैग गायब घबराए सौरभ अपना बैग वहीं छोड़कर उस युवक के पीछे दौड़े, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर आंखों से ओझल हो गया। जब सौरभ निराश होकर वापस लौटे, तो उनका बैग भी गायब था, जिसे दूसरे बदमाश ने पार कर दिया था।