'डाॅ. साहब इस सांप ने मुझे काटा है...', अस्पताल में सांप लेकर घुसा युवक; एंटी-स्नेक वेनम लेने से किया इंकार

मदन पांचाल, गाजियाबाद। शनिवार शाम के ठीक साढ़े सात बज रहे थे। जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में रोज की तरह गहमागहमी थी। तभी अस्पताल के दरवाजे से एक ऐसा शख्स दाखिल हुआ, जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान का कलेजा मुंह को आ गया। विजयनगर के सिद्धार्थ विहार का रहने वाला 31 वर्षीय मोती हर प्लास्टिक की बाल्टी में फन उठाए फुफकारते सांप को लिए सीधा डॉक्टरों के केबिन की तरफ बढ़ रहा था।

बदहवासी में भागे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी जैसे ही बाल्टी के भीतर से फन उठाकर घूमते सांप पर डॉक्टरों की नजर पड़ी, उनके होश फाख्ता हो गए। इमरजेंसी का मंजर पलभर में दहशत के अखाड़े में बदल गया। खौफजदा स्वास्थ्यकर्मी जान बचाकर बाहर की तरफ भागे। अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। फौरन सुरक्षा गार्डों को बुलाकर पहले उस बाल्टी और सांपों को अस्पताल के बाहर रखवाया गया, तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली।

जहर से ढहती सांसें, लेकिन इलाज से इनकार सांप के काटने के असर से मोती की हालत लगातार बिगड़ रही थी। वह धीरे-धीरे बेहोशी की आगोश में समाने लगा। डॉक्टरों ने बिना समय गंवाए उसे एंटी-स्नेक वेनम (एएसवी) लगाने की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन तभी एक नया ड्रामा शुरू हुआ। बेहोश होते मोती और उसके घरवाले अचानक इलाज कराने से साफ मुकर गए। वे घर जाने की जिद करने लगे। उन्हें समझाया गया, लेकिन वे अपनी बात पर अड़े रहे।