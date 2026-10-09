गाजियाबाद: चाबी देने से इनकार करने पर पड़ोसी ने फावड़े से किया हमला, जातिसूचक शब्द भी कहे

अजय सक्सेना, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी गांव में मकान की चाबी देने से इन्कार करने पर पड़ोसी ने फावड़े से वार कर दिया। आरोप है कि आरोपित ने पीड़ित को जातिसूचक शब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी।

पीड़ित ने आरोपित पड़ोसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कनावनी डूब क्षेत्र निवासी विजय कुमार ने बताया कि उनका एक पड़ोसी अपने मकान की चाबी उन्हें दे गया था। ...जब आनंद तिवारी ने मांगी चाबी बुधवार शाम पड़ोसी आनंद तिवारी ने पड़ोसी के मकान की चाबी मांगी। मकान में सामान रखा होने के चलते उन्होंने चाबी देने से मना कर दिया। आरोप है कि आनंद तिवारी ने उनपर फावड़े से वार कर दिया।