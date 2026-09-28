गाजियाबाद में 1.25 लाख LPG उपभोक्ताओं ने नहीं कराई E-KYC, नाम कटने के डर से बनाई दूरी; 30 सितंबर तक मौका

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन के 1.25 लाख से अधिक उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक ई-केवाइसी नहीं कराई है। इनमें से कई उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनके पास एलपीजी कनेक्शन है और पीएनजी कनेक्शन भी है। दोहरे गैस कनेक्शन का लाभ लेने के लिए वो ई-केवाइसी कराने से अपने कदम पीछे हटा रहे हैं।

सरकार के निर्देश पर सभी एलपीजी कनेक्शनधारकों को ई-केवाइसी कराना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए अब 30 सितंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। इससे पहले जिला प्रशासन ने पीएनजी कनेक्शनधारकों से अपील की थी कि जिनके पास एलपीजी व पीएनजी दोनों कनेक्शन हैं, वे एलपीजी कनेक्शन से अपना नाम हटवा लें, इस अपील का सकारात्मक असर दिखाई नहीं दिया।

नाम हटाए जाने का डर जिले में दो लाख कनेक्शनधारक ऐसे हैं, जिनके पास एलपीजी व पीएनजी दोनों कनेक्शन हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोगों ने अपने एलपीजी कनेक्शन को अब तक चालू रखा है। अब उनको डर है कि ई-केवाइसी होने के बाद उनका नाम एलपीजी कनेक्शन से हटाया जा सकता है।