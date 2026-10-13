गाजियाबाद के पशुपालक ध्यान दें! पशु बीमा के प्रीमियम का 85% देगी राज्य सरकार; 31 अक्टूबर तक का मौका

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देने और पशुधन को संभावित जोखिमों से बचाने के लिए पशुधन बीमा योजना शुरू हो गई है। इसके तहत पात्र पशुपालक 31 अक्टूबर 2026 तक अपने पशुओं का बीमा करा सकते हैं।

योजना में बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत खर्च सरकार वहन करेगी, जबकि पशुपालकों को केवल 15 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। इससे पशुओं की मृत्यु होने की स्थिति में होने वाले आर्थिक नुकसान से राहत पाने में मदद मिलेगी।

पशु चिकित्सालय में मिलेगी पूरी जानकारी

योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालकों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। बीमा कराने से पहले पशुपालक अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या पशु सेवा केंद्र से संपर्क कर पात्रता, बीमा की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।