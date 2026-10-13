15 मिनट में भरेंगे सड़क के गड्ढे, गाजियाबाद में इकोफिक्स तकनीक अपनाने की मांग; खर्च का दावा 500 रुपये

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सड़कों के गड्ढे भरने में अब 24 घंटे की भी देरी नहीं होनी चाहिए। कंफेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए उत्तर प्रदेश (कोरवा-यूपी) ने लोक निर्माण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बृजेश सिंह को पत्र भेजकर सड़क मरम्मत के लिए इकोफिक्स तकनीक अपनाने की मांग की है। संगठन का दावा है कि इस तकनीक से महज 15 मिनट में गड्ढे भरकर सड़क को यातायात के लिए तैयार किया जा सकता है।

मरम्मत का काम 15 मिनट में पदाधिकारियों के अनुसार, 30 किग्रा के एक बैग की कीमत करीब 500 रुपये है। कोरवा के मुख्य संरक्षक कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी के मुताबिक, पांच अक्टूबर को गांधीनगर में सूखे गड्ढे और माडल टाउन ईस्ट में पानी भरे गड्ढे में इकोफिक्स का इस्तेमाल किया गया था। दोनों जगह मरम्मत का काम 15 मिनट में पूरा होने का दावा किया गया है। इकोफिक्स स्टील स्लैग और पाॅलिमर बाइंडर से तैयार होता है।