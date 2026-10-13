गाजियाबाद में ई-वाहनों को मिलेगी राहत, सरकारी दफ्तरों में बनेंगे चार्जिंग स्टेशन

आदित्य त्रिपाठी, गाजियाबाद। सर्दियों में हर साल शहर को प्रदूषण का दंश झेलना पड़ता है। प्रदूषण को लेकर केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक ई-व्हीकल को बढ़ावा दे रहे हैं।

ई-व्हीकल खरीदने वालों को वाहन चालकों के सामने में सबसे बड़ी समस्या उन्हें चार्ज करने की आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन जिले में अब सरकारी विभागों के प्रांगण में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहा है।

ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा इसके लिए नगर निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। नगर निगम का निर्माण विभाग सरकारी विभागों के प्रांगण में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। इसके लिए चार सरकारी विभाग के प्रांगणों का चयन भी कर लिया गया है। जल्द ही इनमें ईवी चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो जाएंगे। नगर निगम ने अभी चार सरकारी विभागों के प्रांगण का चयन कर लिया है। इसमें नगर निगम का मुख्यालय, विकास भवन का प्रांगण, संयुक्त अस्पताल संजय नगर और विजय नगर के जोनल कार्यालय के प्रांगण में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। यह चार्जिंग स्टेशन यूपी रेव कंपनी बना रही है।