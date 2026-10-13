गाजियाबाद में 85.80 लाख का नशीला कफ सिरप बरामद, 49,600 बोतलें जब्त; तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। कमिश्नरेट पुलिस ने नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने कोडीन सिरप की 49,600 बोतलें बरामद की हैं। साहिबाबाद के कसाना क्रेन कंपाउंड स्थित एक गोदाम में छिपाकर रखी गई थी बोतलें।

सिरप की 310 पेटियों की कीमत 85.80 लाख रुपये बताई गई है। ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस कारोबार का नेटवर्क हिमाचल प्रदेश से दिल्ली होते हुए बिहार तक फैला हुआ है। मामले में दिल्ली के कारोबारी भोला की तलाश की जा रही है।