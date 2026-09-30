गाजियाबाद में छठी मंजिल से फ्री-फॉल हुई लिफ्ट, ग्राउंड फ्लोर का गेट टूटा; बाल-बाल बचे निवासी
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित देविका स्काइपर्स सोसायटी में एक लिफ्ट छठी मंजिल से तेजी से नीचे गिरी, जो ग्राउंड ...और पढ़ें
HighLights
देविका स्काइपर्स सोसायटी में लिफ्ट छठी मंजिल से नीचे गिरी।
लिफ्ट में सवार पीके सिंह सुरक्षित, बड़ा हादसा टल गया।
लिफ्ट के रखरखाव और आपातकालीन सुविधाओं पर उठे गंभीर सवाल।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित देविका स्काइपर्स सोसायटी में सुबह लिफ्ट अचानक छठी मंजिल से तेजी से नीचे आ गिरी। लिफ्ट ग्राउंड और पहली मंजिल के बीच जाकर रुक गई।
तेज झटके से ग्राउंड फ्लोर का सुरक्षा गेट टूट गया। हादसे के समय लिफ्ट में निवासी पीके सिंह मौजूद थे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।
पीके सिंह ने बताया कि वह सुबह करीब पौने नौ बजे कार्यालय जाने के लिए निकले थे। आठवीं मंजिल से लिफ्ट सामान्य रूप से छठी मंजिल तक पहुंची, लेकिन इसके बाद अचानक तेजी से नीचे गिरने लगी। लिफ्ट में इमरजेंसी काल फोन भी काम नहीं कर रहा था।
आपातकालीन सुविधाओं पर उठे सवाल
ऐसे में उन्होंने मोबाइल से परिजनों और सुरक्षाकर्मियों को सूचना देकर मदद मांगी। घटना के बाद निवासियों ने लिफ्ट के रखरखाव को लेकर नाराजगी जताई। लिफ्ट की आपातकालीन सुविधाओं पर भी सवाल उठाए गए।
एओए अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही मेंटेनेंस टीम को बुलाया गया। चार महीने पहले एओए ने ओटिस कंपनी को मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी है। मामले की जांच कर खामियों को दूर कराया जाएगा।
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