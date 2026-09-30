गाजियाबाद में छठी मंजिल से फ्री-फॉल हुई लिफ्ट, ग्राउंड फ्लोर का गेट टूटा; बाल-बाल बचे निवासी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित देविका स्काइपर्स सोसायटी में सुबह लिफ्ट अचानक छठी मंजिल से तेजी से नीचे आ गिरी। लिफ्ट ग्राउंड और पहली मंजिल के बीच जाकर रुक गई।

तेज झटके से ग्राउंड फ्लोर का सुरक्षा गेट टूट गया। हादसे के समय लिफ्ट में निवासी पीके सिंह मौजूद थे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।

पीके सिंह ने बताया कि वह सुबह करीब पौने नौ बजे कार्यालय जाने के लिए निकले थे। आठवीं मंजिल से लिफ्ट सामान्य रूप से छठी मंजिल तक पहुंची, लेकिन इसके बाद अचानक तेजी से नीचे गिरने लगी। लिफ्ट में इमरजेंसी काल फोन भी काम नहीं कर रहा था।