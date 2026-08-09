गोपालगंज सदर अस्पताल में बिजली गुल, 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे मरीज और स्वजन

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। सदर अस्पताल के नए भवन में शनिवार की रात बिजली कटने के कारण लिफ्ट अचानक बंद हो गई। इस दौरान महिला वार्ड में प्रसव के लिए जा रही एक महिला और उनके स्वजन करीब 20 मिनट तक लिफ्ट के अंदर फंसे रहे। लिफ्ट में फंसे स्वजन ने शोर मचाकर मदद की गुहार लगाई। आवाज सुनकर अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों को घटना की जानकारी हुई।

बताया जाता है कि सदर अस्पताल के नए भवन में महिला वार्ड, इमरजेंसी वार्ड समेत कई महत्वपूर्ण वार्ड संचालित किए जा रहे हैं। शनिवार की रात एक महिला को प्रसव के लिए महिला वार्ड में ले जाया जा रहा था।